Trener košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus rekao je danas da je njegova ekipa spremna za odbranu titule na fajnal-foru Evrolige i da ga nikakve emocije, povodom spekulacija o prelasku u Panatinaikos, neće ometati u poslu.

Završni turnir Evrolige igra se od petka do nedelje u Atini, Fenerbahče u petak od 17 časova u polufinalu igra protiv Olimpijakosa, a u drugom polufinalu od 20 časova igraju Valensija i Real Madrid.

"Na početku sezone morali smo mnogo da se oslanjamo na odbranu, posebno kada ne možete da ubacite loptu u koš. To je jedino što nam je preostalo da branimo. Mislio sa da bi uvek trebalo da budemo ponosni na osnovu mnogih stvari koje pokušavamo da izgradimo u našem programu. Istovremeno, misli da smo se poboljšali u napadu kako je godina odmicala", rekao je Jasikevičijus, preneo je Jurohups.

"Takođe, doveli smo veoma važne igrače. Nadam se da možemo ceo taj proizvod sutra da izvedemo na teren", dodao je 50-godišnji litvanski trener.

Poslednjih dana spekuliše se da će trener Panatinaikosa Ergin Ataman dobiti otkaz u Panatinaikosu, posle eliminacije u četvrtfinalu Evrolige od Valensije, uprkos tome što je ekipa vodila 2:0 u seriji, ali i sukobom sa vlasnikom kluba Dimitrisom Janakopulosom.

Mediji su preneli da je među glavnim kandidatima za novog trenera Jasikevičijus, koji je sa mnogo uspeha igrao za taj atinski klub.

On nije želeo da priča o tome i odbacio je mogućnost da emocije utiču na njegov posao.

"Kao i uvek zadovoljstvo je doći u OAKA arenu. Osećaj će biti mnogo drugačiji, koliko shvatam. Ali tu smo da se fokusiramo na predstojeću utakmicu, da obavimo posao, nadam se da ćemo imati dobrih 40 minuta. Ostalo je sve priča", naveo je Jasikevičijus.

Fenerbahče u svoj osmi fajnal-for ulazi bez problema sa povredama, jedno je van ekipe Žilson Bangu zbog operacije levog kolena.

Kurir Sport / Beta

