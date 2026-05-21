Trener košarkaša Real Madrida Serđo Skariolo rekao je danas da nije opsednut osvajanjem trofeja u Evroligi, uoči početka završnog turnira u Atini.

Fajnal-for Evrolige igra se od petka do nedelje u Atini, Fenerbahče u petak od 17 časova u polufinalu igra protiv Olimpijakosa, a u drugom polufinalu od 20 časova igraju Valensija i Real Madrid.

"Mislim da fajnal-for izdvaja izvrsne od veoma dobrih ekipa. Lepo je biti ovde i imati priliku da osvojite titulu. To nije opsesija. Mislim da mnogi, mnogi sjajni treneri nisu osvojili Evroligu, a i dalje su sjajni treneri", rekao je Skariolo, preneo je Jurohups.

Real će 15. put učestvovati na fajnal-foru i igraće za 12. trofej. U ekipi neće biti centra Valtera Tavaresa zbog povrede levog kolena, dok je Aleks Len odsutan zbog povrede levog stopala.

Košarkaš Reala Fakundo Kampaco rekao je da njihovo odsustvo nije izgovor.

"To što nećemo igrati sa Edijem i Aleksom je važan faktor, ali ne odlučujući. Naš posao je da pokušamo da nadoknadimo njihovo odsustvo sa ekipom kojom imamo na raspolaganju, zajedno sa ofanzivnim i defanzivnim kvalitetima. Ako uspemo da nadoknadimo njihovo neigranje i kombinujemo iz sa iskustvom i talentom u timu, verujem da mogu da se dogode dobre stvari", naveo je Kampaco.

Kurir Sport / Beta

