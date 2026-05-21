ŽELJKO OBRADOVIĆ JE STIGAO! Bivši trener Partizana se pojavio u javnosti - pogledajte gde su ga kamere uhvatile! VIDEO
Željko Obradović, čovek sa najviše evroligaških titula u istoriji, viđen je u Atini gde će pratiti predstojeći Fajnal-for Evrolige.
Legendarni stručnjak, koji je klupu Partizana napustio prošlog novembra, snimljen je u grčkoj prestonici uoči samog početka završnog turnira najelitnijeg klupskog takmičenja.
Ovo je jedno od retkih pojavljivanja popularnog Žoca u javnosti nakon odlaska iz Humske, što je odmah podgrejalo brojne spekulacije o njegovom potencijalnom povratku na veliku scenu.
Iako su nagađanja o novom angažmanu sve glasnija, jedno je sasvim sigurno, njegova strast prema igri pod obručima ne jenjava. Upravo zato, on će ovog vikenda biti nezaobilazan deo košarkaške elite koja se okuplja u dvorani OAKA kako bi dobila novog šampiona Evrope.