Slušaj vest

Atina je spremna za spektakl! Počinje fajnal-for Evrolige, a svet će naredna tri dana gledati sudar najvećih zvezda i borbu za tron. Dvorana OAKA u grčkoj prestonici biće prepuna, karte su odavno planule, a atmosfera podseća na vulkan pred erupciju.

Na kraju su ostala četiri tima, četiri sile evropske košarke - Olimpijakos, Fenerbahče, Valensija i Real. Samo jedan će podići pehar i ući u istoriju!

Foto: Lato Klodian / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvo polufinale donosi pravi rat Grka i Turaka! Olimpijakos izlazi na parket dvorane ljutog neprijatelja Panatinaikosa, a na tribinama će biti dosad najveći broj navijača u crveno-belom. Cilj Olija je jasan - da konačno prekine post koji traje 13 godina i vrati titulu u Pirej. Dugo su među favoritima, stalno blizu, ali trofej im uporno izmiče iz ruku. Sad više nema izgovora. Crveno-beli deo Grčke očekuje evropsku krunu!

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Međutim, preko puta stoji branilac titule moćni Fenerbahče! Turski gigant dolazi u Atinu bez straha i s jasnom porukom: "Mi smo šampioni i ne damo tron!" Ekipa prepuna iskustva i velikih imena, predvođena sjajnim trenerom Šarunasom Jasikevičijusom želi da utiša desetine hiljada grčkih navijača i napravi još jedan evropski podvig. Mnogi upravo ovaj duel nazivaju finalom pre finala, jer nas čeka sudar temperamenta, ogromnog pritiska i paklene atmosfere.

Drugo polufinale donosi španski obračun koji miriše na dramu. S jedne strane stoji kraljevski Real Madrid, klub koji je sinonim za evropsku dominaciju. Kad dođu velike utakmice, Real gotovo uvek pronađe način da preživi. Iskustvo, trofeji i hladnokrvnost - to je njihovo najjače oružje.

Ali ove godine pojavio se neko ko ne želi da bude samo prolaznik! Valensija igra sezonu iz snova i prvi put u istoriji stigla je na fajnal-for Evrolige. Upravo zbog toga mnogi ih vide kao najopasniju ekipu turnira jer nemaju šta da izgube, a takvi timovi su često najopasniji. Valensija sanja najveću senzaciju evropske košarke i želi da sruši madridskog giganta pred očima cele Evrope.

1/4 Vidi galeriju Žan Montero u dresu Valensije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vicente Vidal Fernandez / Alamy /Profimedia, Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Ono što dodatno podgreva ludnicu jeste činjenica da će na parketu biti igrači čiji ugovori vrede desetine miliona evra. NBA kvalitet, reprezentativci, MVP kandidati, veterani i mlade zvezde - svi će biti na jednom mestu. Ipak, na fajnal-foru novac ne znači ništa. Jedna izgubljena lopta može uništiti sezonu, a jedna trojka doneti besmrtnost.

Grci na oprezu: Bezbednost na najvišem nivou

Navijači Olimpijakosa okupirali su Atinu, Turci stižu u kolonama, a očekuje se i veliki broj Španaca. Policija je podignuta na najviši nivo pripravnosti, jer emocije kuvaju još pre prvog podbacivanja lopte. Priča se i da bi među specijalnim gostima mogao da bude i Janis Adetokumbo, kao i Željko Obradović, što bi podiglo spektakl na viši nivo.

Fajnal-for

Polufinale

Finale

Nedelja 20.00

BONUS VIDEO: