MOŽE BITI SAMO JEDAN! Sve je spremno za fajnal-for Evrolige: Ko vlada Evropom - Fenerbahče, Olimpijakos, Valensija ili Real?!
Atina je spremna za spektakl! Počinje fajnal-for Evrolige, a svet će naredna tri dana gledati sudar najvećih zvezda i borbu za tron. Dvorana OAKA u grčkoj prestonici biće prepuna, karte su odavno planule, a atmosfera podseća na vulkan pred erupciju.
Na kraju su ostala četiri tima, četiri sile evropske košarke - Olimpijakos, Fenerbahče, Valensija i Real. Samo jedan će podići pehar i ući u istoriju!
Prvo polufinale donosi pravi rat Grka i Turaka! Olimpijakos izlazi na parket dvorane ljutog neprijatelja Panatinaikosa, a na tribinama će biti dosad najveći broj navijača u crveno-belom. Cilj Olija je jasan - da konačno prekine post koji traje 13 godina i vrati titulu u Pirej. Dugo su među favoritima, stalno blizu, ali trofej im uporno izmiče iz ruku. Sad više nema izgovora. Crveno-beli deo Grčke očekuje evropsku krunu!
Međutim, preko puta stoji branilac titule moćni Fenerbahče! Turski gigant dolazi u Atinu bez straha i s jasnom porukom: "Mi smo šampioni i ne damo tron!" Ekipa prepuna iskustva i velikih imena, predvođena sjajnim trenerom Šarunasom Jasikevičijusom želi da utiša desetine hiljada grčkih navijača i napravi još jedan evropski podvig. Mnogi upravo ovaj duel nazivaju finalom pre finala, jer nas čeka sudar temperamenta, ogromnog pritiska i paklene atmosfere.
Drugo polufinale donosi španski obračun koji miriše na dramu. S jedne strane stoji kraljevski Real Madrid, klub koji je sinonim za evropsku dominaciju. Kad dođu velike utakmice, Real gotovo uvek pronađe način da preživi. Iskustvo, trofeji i hladnokrvnost - to je njihovo najjače oružje.
Ali ove godine pojavio se neko ko ne želi da bude samo prolaznik! Valensija igra sezonu iz snova i prvi put u istoriji stigla je na fajnal-for Evrolige. Upravo zbog toga mnogi ih vide kao najopasniju ekipu turnira jer nemaju šta da izgube, a takvi timovi su često najopasniji. Valensija sanja najveću senzaciju evropske košarke i želi da sruši madridskog giganta pred očima cele Evrope.
Ono što dodatno podgreva ludnicu jeste činjenica da će na parketu biti igrači čiji ugovori vrede desetine miliona evra. NBA kvalitet, reprezentativci, MVP kandidati, veterani i mlade zvezde - svi će biti na jednom mestu. Ipak, na fajnal-foru novac ne znači ništa. Jedna izgubljena lopta može uništiti sezonu, a jedna trojka doneti besmrtnost.
Grci na oprezu: Bezbednost na najvišem nivou
Navijači Olimpijakosa okupirali su Atinu, Turci stižu u kolonama, a očekuje se i veliki broj Španaca. Policija je podignuta na najviši nivo pripravnosti, jer emocije kuvaju još pre prvog podbacivanja lopte. Priča se i da bi među specijalnim gostima mogao da bude i Janis Adetokumbo, kao i Željko Obradović, što bi podiglo spektakl na viši nivo.
Fajnal-for
Polufinale
Olimpijakos - Fenerbahče 17.00
Finale
Nedelja 20.00
