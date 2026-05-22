Imao je dobre momente tokom sezone, ali kada se "lomilo" - potpuno je nestao. Sa 0 poena iz igre protiv Barselone kompletirao je očajan finiš sezone. A, sada je zaokružio priču sa očajnim igrama protiv Partizana....

"Ja sam veliki obožavalac fudbala i vidim šta se dešava sa Real Madridom, tako da ne treba sve što smo uradili bacati u đubre" , rekao je Čima Moneke posle bruke u drugom meču polufinala Aba lige Crvena zvezda - Partizana.

Da, ovo što je Zvezda u ovoj sezoni uradila sa ovolikim budžetom treba da se baci u đubre. Ako nekome tu nešto nije jasno - neka pogleda uplate na bankovne račune košarkaša koje je predvodio Saša Obradović. Pijani milioneri. Možda je to prava "dijagnoza" ovog nakaradnog crveno-belog tima.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde

Kada je situacija loša - navijačima sve "bode oči". Pa, tako i jutjuberski život Monekea koji je često bio predmet mnogobrojnih komentara. Da je na terenu bio vrhunski, reč mu niko ne bi rekao, ovako...

"Fokus", nešto što u modernom sportu donosi prevagu. To je ono što Moneke nije imao u poslednjem kvartalu sezone. Delovao je potpuno pogubljeno na terenu i kao da mu je glava na drugom mestu.

"Kad god da napustim Zvezdu, bilo to za godinu, dve, tri, pet, voleo bih da mogu da kažem da sam doprineo unapređenju kluba na sve moguće načine", rekao je Moneke posle bruke protiv Partizana.

Iskreno, teško. Osim ako se ne angažuje oko društvenih mreža Crvene zvezde, mada crveno-beli su već imaju fantastičan tim koji radi možda i najbolje od svih evroligaša, pa za Monekea nema ni mesta.

Na kraju, javno pričati kako tim nije imao dobru konekciju sa trenerom... To govori koliko se stvari guralo pod tepih čitave sezone. I od strane trenera i igrača.

Vreme je da se završi ova epizoda Čime u Zvezdi. Mnogo pregleda, malo kvalitetnog sadržaja.