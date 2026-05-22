Uz sve napore i želju da ga zadrži, teško će Žan Montero biti u rosteru Valensije za narednu sezonu, jer je odličnim igrama u Evroligi i plasmanom na Fajnal-for svoj ostanak u "Rođ areni" učinio nemogućim.

Sa tim u vezi postavlja se pitanje ko će organizovati napad tima Pedra Martineza u nadolazećoj sezoni, a nekoliko relevantnih košarkaških izvora cilja da će to biti Ti Džej Šorts.

Omaleni košarkaš sa pasošem Severne Makedonije u Panatinaikosu je bleda senka igrača koji je prošle sezone žario i palio u evroligaškom scenom u dresu Pariza.

Iako je pre nekoliko dana protiv Mikonosa sa 15 poena bio jedan od ključnih igrača u timu Ergina Atamana, njegova sezone u "OAKA areni" može se okarakterisati "mršavom" pa bi u interesu obe strane bilo da dođe do rastanka.

Naročito nakon Atamanovih reči u majstorci četvrtfinale serije Evrolige protiv Valensije, gde je na poluvremenu izjavio da je Šorts igrač manje u napadu.

Ta izjava i sve ono što je usledilo kulminiralo je sredinom ove nedelje, kada je postalo izvesno da Ataman naredne sezone neće voditi tim.

U takvoj atmosferi i Šortsu više nije mesto u Atini, a Valesnija deluje kao tim kao stvoren za momka koji se poslednjih sezona etablirao kao jedan od najboljih plejmejkera na Starom kontinentu.

Odlazak Montera omogućio bi mu značajnu minutažu, ali i odgovornost u igri i priliku da vrati izgubljen sjaj u Atini.

