Olimpijakos je savladao Fenerbahče u prvom polufinalu ovogodišnjeg fajnal-fora koji je na programu u Atini.

Turski tim je pre početka meča imao pregršt kritika na račun organizatora!

Očekivano, kompletna OAKA arena je ofarbana u creno-belo, ali svoje mesto, naravno u manjini, zauzele su pristalice Fenerbahčea.

Ipak, sam ulazak u dvoranu nije prošao idealno za turske navijače, što se moglo videti po izjavi člana upravnog odbora Džema Džiritičija, koji je u razgovoru za S Sport udario po organizatorima.

“Nažalost, ovo je najsramotnija organizacija Fajnal-fora turnira koju sam video poslednjih godina. Došli smo u sredu. Danima komuniciramo sa nadležnima u vezi sa ulaznicama, ali ne dobijamo nikakav odgovor. Čak i na našoj porodičnoj tribini ima navijača Olimpijakosa”, počeo je izlaganje i dodao:

“Napolju se nalaze hiljade naših navijača. Izgubili su kontrolu nad situacijom. Ne pomeraju se ni korak. Polako, iako veoma sporo, uspevamo da uvedemo naše navijače unutra.“

