Delovalo je da je Partizan veoma blizu velikog pojačanja, ali bi posao mogao da propadne u poslednjem trenutku.

Američki bek Armoni Bruks nalazi se nadomak potpisa za Asvel iz Vilerbana, prenosi "Basketnews".

Bruks je prethodnih nedelja bio jedna od najtraženijih opcija na evropskom tržištu, a interesovanje su pokazali brojni evroligaški klubovi. Među njima su bili Partizan i Olimpija Milano, ali je francuski tim, prema svemu sudeći, uspeo da preuzme glavnu ulogu u pregovorima.

Dodatnu pažnju izazvale su informacije italijanskih i španskih medija da je Partizan navodno pripremio ozbiljnu ponudu - dvogodišnji ugovor vredan više od dva miliona evra po sezoni. Ipak, Asvel je očigledno odlučio da finansijski odgovori i pošalje jasnu poruku konkurenciji.

Kako navodi "Basketnews", potencijalni dolazak Bruksa mogao bi da bude prvi znak da Asvel planira znatno ambiciozniji projekat za narednu sezonu. Francuski klub je prošle godine imao problema da ispuni minimalni budžetski prag za plate koji zahteva Evroliga, ali sada želi da napravi ozbiljniji tim i bude mnogo konkurentniji.

Američki šuter iza sebe ima najbolju sezonu karijere u dresu Olimpije Milano. U Evroligi je prosečno beležio 13,1 poen po utakmici, uz sjajnih 41,6 odsto šuta za tri poena, čime je postao jedan od najubojitijih bekova u elitnom evropskom takmičenju.

Posebno se pamti njegova briljantna partija protiv Efesa, kada je ubacio čak 31 poen i praktično sam rešio utakmicu.

Ukoliko transfer uskoro bude potvrđen, nema sumnje da će Asvel poslati jasnu poruku ostatku Evrolige - francuski klub više ne želi epizodnu ulogu, već tim sposoban da se ozbiljno bori sa najboljima.

