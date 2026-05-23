Košarkaši Valensije nisu uspeli da se plasiraju u finale Evrolige.

"Slepi miševi" su u polufinalu poraženi od Real Madrida sa 105:90.

Bila je ekipa trenera Pedra Martineza najprijatnijie iznenađenje Evrolige u ovoj sezoni, uspela da stigne do Fajnal-fora u Atini, ali je "kraljevski klub" bio bolji i zasluženo će se protiv Olimpijakosa u nedelju od 20 časova boriti za evropsku titulu.

"Pa, generalno se mučimo da igramo dobro protiv Real Madrida. Na početku sezone smo dobili prve utakmice, ali u poslednje vreme su uspevali dobro da nas čuvaju i donekle izbace iz ritma", konstantovao je šef struke Valensije Martinez.

Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige

Uspeo je Real da poremeti napadačku igru Valensije.

"Neki od naših važnih igrača imaju problem sa snažnom odbranom Real Madrida, i u tom smislu nas udaljavaju od naše uobičajene igre i identiteta. To više nije samo do nas, već i do kvaliteta i truda protivnika", jasan je Martinez.

Ipak, i pored poraza u polufinalu, Valensija je ostavila sjajan utisak tokom čitave sezone.

"Trenutno je očigledno malo teško biti veoma pozitivan, jer bismo voleli da smo prvo pobedili, a ako ne to, bar da smo se bolje takmičili nego što jesmo. Ali jasno je da je ovo bila veoma dobra sezona u Evropi, gde smo postigli veoma dobre rezultate, skoro uvek se dobro takmičili i radili stvari kako treba. Za par dana, mislim da će opšta ocena biti još pozitivnija od one koju možemo dati sada", zaključio je trener Martinez.

