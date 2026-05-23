HRVATSKI STRUČNJAK STIŽE NA KLUPU! Sa novim trenerom od leta?
Hrvatski trener Velimir Perasović mogao bi uskoro ponovo da trenira Baskoniju.
Velimir Perasović je poznati hrvatski trener i bivši košarkaš koji trenutno radi u ruskom Uniksu iz Kazanja.
velimir perasović Foto: Maksim Bogodvid / Sputnik / Profimedia, Fonet, Starsport©
Perasović je tokom bogate igračke i karijere bio tri puta šampion Evrolige (sa splitskom Jugoplastikom), dok je kao trener uspeo da osvoji Evrokup dok je sedeo na klupi Valensije.
Tri puta je sedao na klupu Baskonije, a kako stvari stoje mogao bi i četvrti put.
Španski mediji navode da će Perasović biti glavna meta ukoliko Paolo Galbijati zaista napusti redove Baskonije ovog leta.
Italijanski stručnjak je u Vitoriju došao iz Trenta sa kojima je bio osvajač Kupa Italije i dva puta ih vodio do plej-ofa Serije A.
