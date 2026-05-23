Direktor Evrolige Ćus Bueno u Atini je govorio o budućnosti srpskih klubova i mogućnosti da KK Partizan i KK Crvena zvezda uđu u stabilniji, dugoročniji sistem takmičenja, odnosno da se približe modelu "franšiza" u Evroligi.

On je istakao da će svi klubovi morati da prođu kroz isti proces i ispune jasno definisane finansijske i organizacione uslove, uključujući i određene troškove, bez posebnih izuzetaka.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026

Ipak, naglasio je da klubovi poput Partizana i Crvene zvezde imaju važnu ulogu u razvoju takmičenja i da zbog toga mogu očekivati određene pogodnosti u budućnosti.

Govoreći o potencijalnim povlasticama i statusu, Bueno je rekao:

- Svi će oni da prođu kroz isti proces. Ima nekih troškova koji treba da plate, ali zbog ljudi koje imaju… ljude i klubove koji su pomogli da se Evroliga izgradi - tvrdi Bueno.

Dodao je i da bi klubovi sa takvom tradicijom mogli imati određene olakšice ako dođe do širenja ili ulaska novih učesnika u ligu.

Takođe se osvrnuo i na incidente na utakmicama u Beogradu, naglasivši da su kazne već postojale, ali da bi u budućnosti mogle biti još strože ukoliko se problemi sa bezbednošću i ponašanjem navijača nastave.

