Slušaj vest

Srpski reprezentativac i centar Olimpijakosa Nikola Milutinov izneo je svoja očekivanja uoči velikog finala Evrolige protiv Real Madrida.

Nikola je jasno poručio da on i njegov tim u najvažniji meč sezone ulaze maksimalno spremni i sa velikim samopouzdanjem.

Milutinov, koji još uvek juri prvi trofej u elitnom evropskom takmičenju, ističe da je ovog puta situacija potpuno drugačija u odnosu na ranije završnice.

"Imam više samopouzdanja nego ranije na Final Four turnirima. To dolazi iz tima i načina na koji igramo u završnici sezone. Bilo je oscilacija, ali poslednja dva meseca igramo jako dobro i to nam daje dodatnu snagu," poručio je srpski centar.

On je naglasio i da je njegova uloga u timu ove sezone značajno veća, što mu dodatno podiže samopouzdanje pred finale.

"Bio sam startni centar ove sezone i dobio sam poverenje trenera i ekipe. Trudio sam se da to opravdam na terenu", rekao je Milutinov.

1/12 Vidi galeriju Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport

O Realu

Real Madrid, iako poznat po iskustvu i "skrivenim adutima", ovog puta neće imati lak posao, smatra Milutinov.

"Ne osećam pritisak. Spremio sam se maksimalno i mentalno i fizički. Real će sigurno pokušati da nas napadne na drugačiji način, imaju širinu i igraju brzo. Moramo da kontrolišemo tempo i igramo našu košarku," istakao je on.

Srpski centar dodaje da Španci i pored problema i dalje znaju kako se pobeđuje.

"Real je tim koji uvek zna da pronađe način da pobedi. Moramo biti spremni na sve," upozorio je Milutinov.

Atmosfera

Poseban utisak na njega ostavila je atmosfera, uz ogromnu podršku navijača Olimpijakosa.

"Retko smo imali priliku da igramo pred ovakvom podrškom u OAKA hali. Oseća se kao domaći teren. Fokusirani smo samo na igru i pobedu," rekao je srpski reprezentativac.

Poruka pred finale

Milutinov je naglasio da je priprema za finale bila posebna i mentalno intenzivna.

"Čim smo završili plej-of, počeo sam mentalno da se pripremam za ovo. Vizualizujem utakmicu i trudim se da budem spreman za sve što dolazi," zaključio je on.

Finale Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida igra se u nedelju od 20 časova.