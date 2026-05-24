Legendarni Toni Parker, četvorostruki osvajač NBA šampionata, priprema se za veliko i neočekivano poglavlje u svojoj karijeri.

Očekuje se da čuveni Francuz postane glavni trener Asvela iz Vilerbana, počevši od sezone 2026/2027. Ovaj potez izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a detalji ugovora i planovi govore da Asvel sprema izuzetno ambiciozan projekat koji će prodrmati francusku košarku.

Prema ekskluzivnim saznanjima portala Basket njuz, Toni Parker bi na ime ovog trenerskog angažmana trebalo da zarađuje između 1,2 i 1,3 miliona evra po sezoni. Ova neverovatna plata učiniće njegov ugovor ubedljivo najbogatijim trenerskim dogovorom u celokupnoj istoriji francuske košarke.

Koliko je ovaj ugovor masivan najbolje pokazuje podatak da je plata dosadašnjeg glavnog trenera Asvela Pjerika Pupea iznosila tek oko deset procenata od sume koja je sada projektovana za Parkera. Ovako drastičan skok u budžetu za šefa stručnog štaba jasno signalizira da se klub iz Vilerbana sprema za najveće evropske domete.

Naravno, Parker ne planira da se u ovaj izazov upusti bez adekvatne podrške na klupi. Izvori bliski klubu navode da proslavljeni as vredno radi na okupljanju iskusnog stručnog štaba, a glavna meta je niko drugi do Vensan Kole, dugogodišnji selektor košarkaške reprezentacije Francuske. Kole, koji bi u Asvel trebalo da stigne na poziciju prvog pomoćnog trenera ili glavnog savetnika, donosi neprocenjivo iskustvo.

On je predvodio "trikolore" do srebrnih medalja na Olimpijskim igrama 2021. i 2024. godine, zlatne medalje na Evrobasketu 2013, kao i do brojnih drugih odličja. Kole je nedavno stekao i NBA iskustvo radeći u stručnom štabu Klivlend Kavalirsa, što će biti od ogromnog značaja za Parkera koji tek treba da se dokaže pored aut-linije.

Sve ove kadrovske promene pratiće i ogroman finansijski zaokret unutar samog kluba. Očekuje se da Asvel značajno poveća svoj budžet, jer nekoliko novih, veoma moćnih investitora uskoro ulazi u projekat. Ovo će biti veliki preokret, pošto je klub tokom sezone 2025/2026 operisao sa jednim od najnižih budžeta u elitnoj Evroligi, te navodno nije uspeo ni da ispuni minimalni zahtevani prag isplata od 5,85 miliona evra.

Prvi znak novih ambicija na tržištu je navodni dogovor o dolasku Armonija Bruksa, koji bi trebalo da potpiše ugovor vredan više od dva miliona evra po sezoni. Na taj način Asvel će biti velika konkurencija i srpskim evroligašima Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Toni Parker, koji je ranije bio akcionar, a trenutno obavlja funkciju predsednika kluba, očigledno je odlučan u nameri da spoji direktorsku viziju s radom na terenu. Uz nedavnu potvrdu Asvela o dugoročnoj posvećenosti igranju u Evroligi, kao i uz pomoć novih investitora i proverenih stručnjaka poput Kolea, Parker nastoji da stvori istinskog evropskog giganta u srcu Francuske.