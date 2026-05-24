Janakopulos se oglasio na društvenim mrežama i poslao brutalnu poruku najvećem rivalu pred spektakl u OAKA areni, gde će crveno-beli iz Pireja igrati za evropsku krunu.

Janakopulos nije mogao da sakrije nervozu zbog činjenice da će Olimpijakos igrati finale Evrolige praktično "na domaćem terenu", ali je poručio da jedna utakmica i jedna noć ne mogu promeniti ko je pravi gospodar evropske košarke.

"Videćemo slike koje će mnogi pokušati da predstave kao nešto istorijsko i neponovljivo, ali istorija se ne piše jednom večeri", poručio je gazda Panatinaikosa.

Tu nije stao!

U dugoj i žestokoj poruci Janakopulos je jasno aludirao da se veličina ne meri jednom utakmicom, već titulama, kontinuitetom i pritiskom koji klub nosi decenijama.

"DNK velikog kluba ne nastaje iz jednog trenutka. Postoje trofeji, brojke, dominacija i istorija koju ne možete izbrisati medijskom euforijom", poručio je prvi čovek zelenih.

Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da pojedini pokušavaju eventualni trijumf Olimpijakosa da predstave kao "najveći uspeh ikada", što je Janakopulos protumačio kao indirektno priznanje dugogodišnje superiornosti Panatinaikosa!

"Ne razumem zašto neki žele da to predstave kao "najteži/najluđi uspeh u istoriji". Kao da time priznaju da bi samo pobeda tamo, bez Panatinaikosa, značila da je to nešto veće. Ja to čitam kao potpuno priznanje dugoročne superiornosti protivnika.

Prava veličina se pokazuje kroz vreme. U tome ko izdržava pritisak decenijama. U tome ko nastavlja da gradi istoriju. U tome ko postavlja standarde koje drugi godinama pokušavaju da dostignu. Jedna velika noć može da stvori utisak. Ali ne može da izbriše decenije stvarnosti", poručio je kontroverzni Grk.

Istovremeno, priznao je da njegov klub ove sezone nije uspeo da ostvari cilj i da je eliminacija bolela, ali je naglasio da Panatinaikos iz poraza želi da izađe još jači.

„Već smo rekli… Panatinaikosov put je drugačiji. Istorija Panatinaikosa je drugačija. Neuspeh postaje lekcija. Moramo ponovo da postanemo jači. Još kvalitetniji. Još spremniji da pobeđujemo, čak i u novim okolnostima. To je moj posao. Ko želi da prati, prati. Ko želi da čeka i da prati kada oseti, neka to radi. Sve dok sve što radite dolazi iz ljubavi prema Panatinaikosu".

"Ne rastemo kao loši gubitnici. Neuspeh mora da nas učini boljima", dodao je Janakopulos.

Njegove reči izazvale su pravi rat na društvenim mrežama! Navijači Olimpijakosa odmah su uzvratili porukama da je gazda Panatinaikosa „ljubomoran“ zbog uspeha najvećeg rivala, dok pristalice zelenih tvrde da je Janakopulos samo "spustio na zemlju" euforiju koja vlada u Grčkoj.

Jedno je sigurno - finale Evrolige dobilo je dodatnu vatru i pre nego što je lopta podbačena!