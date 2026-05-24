Slušaj vest

Dok traje završnica litvanskog prvenstva, Žalgiris već sklapa tim za narednu sezonu, sa jasnim fokusom na domaće igrače.

Povratak Marek Blaževič je već dogovoren, a prema navodima Donatasa Urbonasa, u Kaunas stiže i Marius Grigonis. Iskusni bek će sporazumno raskinuti ugovor sa Panatinaikos godinu dana pre isteka saradnje.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Najveća želja kluba ipak je Jonas Valančiūnas. Ukoliko nekadašnji NBA centar prihvati ponudu Žalgirisa, zamenio bi Mozesa Rajta, koji odlazi u Barselona.

Pored toga, Žalgiris će tokom leta tražiti i zamene za Silvana Fransiska, a moguće i za Ąžuolas Tubelis, koji se povezuje sa Olimpijakos.

Ne propustiteKošarkaODLAZEĆI TRENER ZVEZDE! Obradovic se naṣ̌ao uvređen: Zagrmeo na svom Tviteru i objavio zapaljivu poruku!
profimedia-1092055233.jpg
Ostali sportovi"POTPISALI SMO OGROMAN UGOVOR, A ONDA SHVATILI DA JE TO PREVARA" Potrebna nam je jaka Crvena zvezda...
HMCL7297.JPG
TenisSRPSKI TENISER ŽESTOKO UDARIO PO TROICKOM: Šokiran sam i razočaran! Napustio me je zbog Novaka i to na takav način...
profimedia0823829348.jpg
Ostali sportoviRADNIČKI HOĆE BREJK U BEOGRADU! Boris Vapenski: Biće potrebno i više od maksimuma
vaoenski.jpg

BONUS VIDEO:

00:16
Saša Obradović besan  Izvor: Arena premium