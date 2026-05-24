Marius Grigonis napušta Panatinaikos i prelazi u Žalgiris, gde se već dogovaraju novi igrači za narednu sezonu.
PRED POTPISOM JE! Marijus Grigonis napušta Panatinaikos!
Dok traje završnica litvanskog prvenstva, Žalgiris već sklapa tim za narednu sezonu, sa jasnim fokusom na domaće igrače.
Povratak Marek Blaževič je već dogovoren, a prema navodima Donatasa Urbonasa, u Kaunas stiže i Marius Grigonis. Iskusni bek će sporazumno raskinuti ugovor sa Panatinaikos godinu dana pre isteka saradnje.
Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris
Najveća želja kluba ipak je Jonas Valančiūnas. Ukoliko nekadašnji NBA centar prihvati ponudu Žalgirisa, zamenio bi Mozesa Rajta, koji odlazi u Barselona.
Pored toga, Žalgiris će tokom leta tražiti i zamene za Silvana Fransiska, a moguće i za Ąžuolas Tubelis, koji se povezuje sa Olimpijakos.
