Iako je njegov dolazak u Partizan prošlog leta dugo bio pod znakom pitanja, Frenk Nilikina na kraju je kratko nosio crno-beli dres.

Francuski plejmejker bio je blizu ostanka u Beogradu, ali je potom usledila ponuda Olimpijakos, koji je platio obeštećenje za njegov transfer.

Nilikina, Marinković i Lunberg

Njegovu sezonu u Partizanu obeležile su brojne povrede, ali uprkos tome Nilikina ističe da iz Beograda nosi lepe uspomene. U razgovoru za "Mozzart Sport" priznao je da mu je jedino žao što ekipa nije ostvarila više u Evroligi.

- Zaista sam voleo to iskustvo. Imali smo sjajnu grupu momaka, ali voleo bih da smo uradili više sa tim timom - rekao je Nilikina.

Francuz smatra da je ekipi nedostajalo samo vreme kako bi pokazala puni potencijal. Tokom leta nekoliko važnih igrača napustilo je klub, a promenjeni sastav nije uspeo da pronađe kontinuitet.

- Mislim da nam je falilo vreme. Verujem da bi sve došlo na svoje mesto, ali ga jednostavno nismo imali. Zato nikada nećemo saznati koliko je taj tim zaista mogao - poručio je Nilikina.

