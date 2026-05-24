Hapoel Tel Aviv, koji je iza sebe imao relativno uspešnu debitantsku sezonu u Evroligi, već radi na rekonstrukciji tima za narednu godinu.

Iako spadaju među finansijski najmoćnije klubove u Evropi, "crveni" iz Tel Aviva nisu uspeli da realizuju dolazak Žana Montera, pa su se okrenuli novoj meti - Ti Džej Šortsu.

Ti Džej Šorts

On ima ugovor sa Panatinaikosom, ali je navodno otvoren za promenu sredine, a izraelski mediji tvrde da mu je Hapoel ponudio ugovor vredan oko 2,5 miliona dolara.

Ipak, konkurencija postoji za Šortsove usluge - zainteresovana je i Valensija, ali teško da španski klub može finansijski da parira ponudi iz Tel Aviva.

Kada je reč o igračkom kadru, posebno je interesantna situacija sa Krisom Džonsom. Iskusni plej je imao dobru sezonu, a prema pisanju izraelskih medija, ozbiljno je na radaru Crvene zvezde, koja je već poslala visoku ponudu.

Međutim, Hapoel ne želi lako da se odrekne iskusnog organizatora igre. Klub priprema poboljšanu ponudu i veruje da bi Džons mogao da ostane u Tel Avivu, pogotovo jer je nedavno izrazio zadovoljstvo boravkom u klubu i želju da i naredne sezone bude deo ekipe.

