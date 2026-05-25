Zek Ledej je donedavno važio za jednog od najtraženijih krilnih centara na evroligaškom tržištu, ali se situacija u poslednjim nedeljama promenila i interesovanje za njega je značajno splasnulo.

Olimpija Milano želi da ga zadrži, ali uz smanjenje njegovih finansijskih zahteva, dok Ledej insistira na većem ugovoru u odnosu na trenutni, preneo je italijanski novinar Alesandro Mađi.

Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Ranije su kao ozbiljni kandidati za njegov potpis pominjani Hapoel Tel Aviv i Partizan, ali su oba kluba u međuvremenu „ohladiла” interesovanje.

U Partizanu se trenutno ne vodi aktivna potraga za Ledejem, iako se ne isključuje mogućnost da se crno-beli ponovo uključe ako se pojavi nova prilika na tržištu.

Kako stvari stoje, Ledej je trenutno u neizvesnoj situaciji bez konkretnih ponuda koje bi zadovoljile njegove zahteve, pa će naredni potezi klubova biti ključni za njegov budući angažman.

