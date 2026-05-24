Košarkaši Barselone do 18 godina osvojili su danas titulu u juniorskoj Evroligi, pošto su u Atini u finalu savladali Real Madrid sa 85:77 (24:22, 15:16, 21:24, 25:15).

Katalonski tim je do pobede vodio srpski košarkaš Nikola Kusturica sa dabl-dabl učinkom od 20 poena i 10 skokova, dok je Žoakim Bumtje Bumtje postigao 17 poena, uz šest skokova.

U ekipi Real Madrida bolji od ostalih je bio Egor Amosov sa 16 poena i devet skokova, Fabijan Kajzer je dodao 14 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, a srpski košarkaš Andrej Bjelić je upisao šest poena i tri dodavanja.