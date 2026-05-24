Slušaj vest

Nikola Milutinov je prvi put u karijeri osvojio trofej Evrolige.

Milutinov je sa Olimpijakosom pobedio Real u finalu u Atini sa 92:85 i tako se upisao u odabrano društvo srpskih trenera i igrača sa peharom Evrolige.

Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport

 Spisak je podugačak, a treba reći da je u poslednjih šest godina ovo četvrti put da se neki srpski igrač penje na tron.

Vasa Micić je sa Efesom osvajao titule u sezonama 2020/21 i 2021/22, da bi prošle godine Marko Gudurić sa Fenerbahčeom zaseo na tron.

Milutinov je to proslavio tako što se ogrnuo srpskom zastavom.

Ne propustiteEvroligaKUSTURICA OSVOJIO EVROLIGU: Srpski megatalenat potopio Real i odveo Barselonu na krov Evrope
Nikola Kusturica u dresu Barselone
EvroligaMILUTINOV SA OLIMPIJAKOSOM NA KROVU EVROPE: Grci srušili prokletstvo i četvrti put u istoriji osvojili Evroligu! Madriđani će pominjati sudiju Sretena Radovića
Nikola Milutinov, Trej Lajls, Olimpijakos, Real, Evroliga
EvroligaDA LI JE SRETEN RADOVIĆ POKRAO REAL NA PRAVDI BOGA I POMOGAO OLIMPIJAKOSU? Skandalozne odluke u finalu Evrolige o kojima bruji čitava Evropa! (VIDEO)
profimedia-1068104844.jpg
EvroligaJANAKOPULOS NAPRAVIO HAOS PRED FINALE EVROLIGE! Pukao od muke i prešao sve granice: Kontroverzni gazda Panatinaikosa brutalnim prozivkama zapalio Evropu!
MACCABI-PAO-GAME 3_12.JPG

00:32
Tuča u finalu Fajnal-fora Evrolige Izvor: Arena 1 Premium