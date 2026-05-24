POZOVI SRBINA RADI OSVAJANJA EVROLIGE: Nikola Milutinov nastavio tradiciju srpskih igrača koji su se peli na krov Evrope! Trijumf proslavio sa trobojkom
Nikola Milutinov je prvi put u karijeri osvojio trofej Evrolige.
Milutinov je sa Olimpijakosom pobedio Real u finalu u Atini sa 92:85 i tako se upisao u odabrano društvo srpskih trenera i igrača sa peharom Evrolige.
Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport
Spisak je podugačak, a treba reći da je u poslednjih šest godina ovo četvrti put da se neki srpski igrač penje na tron.
Vasa Micić je sa Efesom osvajao titule u sezonama 2020/21 i 2021/22, da bi prošle godine Marko Gudurić sa Fenerbahčeom zaseo na tron.
Milutinov je to proslavio tako što se ogrnuo srpskom zastavom.
