Slušaj vest

Olimpijakos je četvrti put u istoriji osvojio Evroligu, a u finalu u Atini crveno-beli su pobedili Real Madrid rezultatom 92:85.

Real je otvorio utakmicu na sjajan način i posle četiri minuta je imao i maksimalnu prednost od 12 poena, pošto je rezultat bio 15:3.

Grčki tim je uspeo da se vrati i to dva puta u prvom poluvremenu, pošto je slično kao prva četvrtina počela i druga. Ekipa Jorgosa Barcokasa je, uprsko svemu, imala prednost od dva poena na poluvremenu (46:44).

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Neizvesno je bilo u drugom poluvremenu, a kada je na 36 sekundi Olimpijakos otišao na 88:80, delovalo je da je meč rešen. Ali nije bio...

Lajls je pogodio za dva poena, a Real je uspeo i da ukrade loptu i iznudi faul na 26 sekundi do kraja. Lajls je pogodio prvo, a namerno promašio drugo slobodno bacanje. Fakundo Kampaco je uhvatio loptu nakon čega je fauliran pri šutu za tri poena. Pogodio je dva bacanja, pa namerno promašio treće, a do ofanzivnog skoka je stigao Lajls.

Brzo je Real pokušao da reši napad, pa je na 13 sekundi do kraja, pri rezultatu 88:85 za Olimpijakos, Andres Feliz imao otvoren šut za tri poena za izjednačenje, ali nije pogodio.

Olimpijakos je u nastavku ipak uspeo da iskontroliše situaciju.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Bonus video: