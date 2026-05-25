Slušaj vest

Poručio je i da bi sva slava trebalo da ode njegovim igračima.

"Osećam se jako dobro jer smo osvojili titulu, šampioni smo. Ovo je momenat za igrače, ja treba da budem po strani", naveo je Jorgos Barcokas na konferenciji za novinare.

Olimpijakos je osvojio titulu klupskog prvaka Evrope, pošto je u finalu Fajnal-fora Evrolige, u Atini pobedio Real Madrid rezultati 92:85.

"Ovu titulu želim da, između ostalog, posvetim i najstarijim igračima u timu, kao i Mustafi Folu. Oni su pet puta ovaj tim doveli blizu titule", rekao je Barcokas.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Barcokas je večerašnji trofej posvetio i navijačima Olimpijakosa, vlasnicima kluba, kao i jednom članu kluba pod imenom Kamela.

Trener Olimpijakosa je naveo i da je veoma srećan što je njegov tim uspeo da razbije "kletvu prvog mesta", time što je nakon zauzimanja prve pozicije na tabeli na kraju regularnog dela Evrolige, sezonu u tom takmičenju uspeo da završi osvajanjem titule.

Bonus video: