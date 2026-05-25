Francuz je poručio da je njegova ekipa do trijumfa došla uz pomoć istrajnosti, čvrstine i zajedništva.

"Bili smo istrajni, čvrsti, ostali zajedno i došli do pobede. Navijači su nas podstakli i bili važan razlog naše pobede", naveo je Evan Furnije na konferenciji za novinare.

Olimpijakos je osvojio četvrtu titulu klupskog prvaka Evrope, pošto je u finalu u Atini pobedio Real Madrid rezultatom 92:85.

Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026

Furnije, koji sa 20 poena bio najbolji strelac svoje ekipe u večerašnjoj utakmici, proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) Fajnal-fora.

Francuski bek je čestitao ekipi Reala na, kako on smatra, sjajnoj sezoni i dobroj igri koju je prikazala, uprkos tome što u večerašnjem finalu nije imala nijednog klasičnog centra u svom sastavu.

"Bilo je srceparajuće što su se pojavili sa toliko povreda. Pokazali su čvrstinu i namučili su nas dosta večeras. Skariolo je taktički majstor. Morali smo da igramo odbranu celu utakmicu, raširili su nas mnogo. Dobri smo bili u zaštiti obruča, igranje 'small ball-a' je malo teško za nas, ali su bili jako dobri", rekao je Furnije.

