Dimitris Janakopulos se oglasio i poslao neočekivanu poruku nakon što je Olimpijakos osvojio Evroligu pobedom protiv Real Madrida u OAKA areni u Atini.

"Mi smo osvojili sedam evropskih trofeja, ali nikada nismo dobili čestitke od grčkog tima u crvenom. Vi ste osvojili svoju četvrtu titulu i ja ću vam čestitati, jer su, pre svega, sportisti ti koji su uključeni u sve ovo", poručio je Janakopulos putem društvene mreže Instagram.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Poručio je da, za razliku od navijača, za neuspešnu sezonu vidi i svoju krivicu.

"Ne prihvatam poruke koje mi šaljete, u kojima pišete da ja nisam kriv i da sam uradio sve što sam mogao. To je možda tačno sa finansijske strane, uloženo je mnogo novca... Ali, video sam da stvari idu po zlu, a misli su mi bile na drugom mestu. To je bila greška i to se više neće ponoviti", istakao je Janakopulos.

Ataman: Pitajte me samo za utakmicu, ne za Janakopulosa