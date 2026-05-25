Trener košarkaša Real Madrida Serđo Skariolo nije želeo previše da komentariše pojedine sudijske odluke na štetu njegovog tima u finalu Fajnal-fora Evrolige protiv Olimpijakosa.

Real je u samom finalu bio desetkovan, a opet je dobar deo meča vodio i na kraju tragično izgubio iako su im se otvarale pojedine situacije da duel čak odvedu i u produžetak.

Serđo Skariolo je osećao samo ponos.

"Veoma sam ponosan na igru koju smo prikazali, kako smo se takmičili i pripremili. Utakmicu su odlučili sitni detalji. Promašili smo trojku za izjednačenje", počeo je Italijan i dodao:

"Ovde nas niko nije video u punoj snazi, pa zamislite. Tužni smo, pokazali smo da smo došli ovde da pobedimo. Bili smo u prednosti veći deo utakmice, napravili nekoliko malih grešaka u poslednjim minutima, ali poenta je da smo se veoma dobro borili i odlazimo uzdignute glave. Moramo malo da odmorimo, a zatim da pristupimo završnici ACB lige".

Novinari su konstatovali da je finale odlučeno i kroz neke sumnjive sudijske odluke.

"Moramo to da razmotrimo kasnije. Jasno je da, igrajući finale u ovoj atmosferi, morate nešto uzeti u obzir, ali je bolje sačekati i sve temeljno pregledati da biste izvukli zaključak", naveo je.

