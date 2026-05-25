ALIMPIJEVIĆ SLOBODAN ZA 150.000 EVRA! Ovo je klauzula koja srpskog trenera može odvesti u Evroligu!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević zavređuje interesovanje nekoliko evroligaških timova, javlja turski novinar Ertan Suzgun.
Najbolji trener u minuloj sezoni Evrokupa, koja za Bešiktaš ipak nije krunisana trofejem pošto su u finalu poraženi od Burga, mogao bi prevremeno da napusti klub, pišu turski mediji.
Kako mu ugovor sa Bešiktašom važi do 2027. godine i klub neće učestvovati u Evroligi, postoji mogućnost da u slučaju poziva nekog od timova iz elitnog društva srpski strateg ode iz Istanbula. Kako javlj Ertan Suzgun, on u svom ugovoru sa klubom ima izlaznu klauzulu vrednu 150.000 evra.
Pominje se da je nekoliko timova zainteresovano, ali ne i ko bi to mogao da bude.
Bešiktaš se u ovom trenutku fokusira na domaće prvenstvo i četvrtfinalnu seriju protiv Galatasaraja.
Kurir Sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: