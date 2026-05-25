HAOS I ŽESTOK SUKOB KOJI NISTE MOGLI DA VIDITE U PRENOSU! Moćnici u klinču: Gazda Olimpijakosa napao bivšeg savetnika premijera Grčke (VIDEO)
Košarkaši Olimpijakosa uspeli su da se popnu na krov Evrope, pošto su u finalnom meču fajnal-fora Evrolige savladali Real Madrid sa 92:85.
Na terenu je viđena velika bitka, do trofeja su mogla da stignu oba tima, a bilo je veoma vatreno i na tribinama.
Jednu situaciju koja je sve šokirala niste mogli da vidite u prenosu uživo i u njoj su se našli gazda Olimpijakosa Evangelos Marinakis i bivši bliski savetnik premijera Grčke, Kirjakosa Micotakisa, Grigoris Dimitriadis.
Njih dvojica našli su se u žustroj raspravi i klinču, a situacija je umalo eskalirala i bilo je blizu da gledamo i ozbiljan fizički sukob dva moćnika.
Fizička barijera i ekspresna reakcija obezbeđenja sprečili su da dođe do direktnog fizičkog kontakta pa se sve završilo bez ozbiljnog skandala.
Grigoris Dimitriadis je inače bratanac premijera Kirijakosa Micotakisa, a 2022. godine podneo je ostavku na funkciju generalnog sekretara premijera nakon što je bio umešan u veliki skandal sa prisluškivanjem političara, novinara i drugih javnih ličnosti.
Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:
BONUS VIDEO: