Košarkaši Olimpijakosa uspeli su da se popnu na krov Evrope, pošto su u finalnom meču fajnal-fora Evrolige savladali Real Madrid sa 92:85.

Na terenu je viđena velika bitka, do trofeja su mogla da stignu oba tima, a bilo je veoma vatreno i na tribinama.

Jednu situaciju koja je sve šokirala niste mogli da vidite u prenosu uživo i u njoj su se našli gazda Olimpijakosa Evangelos Marinakis i bivši bliski savetnik premijera Grčke, Kirjakosa Micotakisa, Grigoris Dimitriadis.

Sukob Evangelosa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa na finalu Evrolige

Njih dvojica našli su se u žustroj raspravi i klinču, a situacija je umalo eskalirala i bilo je blizu da gledamo i ozbiljan fizički sukob dva moćnika.

Fizička barijera i ekspresna reakcija obezbeđenja sprečili su da dođe do direktnog fizičkog kontakta pa se sve završilo bez ozbiljnog skandala.

Grigoris Dimitriadis je inače bratanac premijera Kirijakosa Micotakisa, a 2022. godine podneo je ostavku na funkciju generalnog sekretara premijera nakon što je bio umešan u veliki skandal sa prisluškivanjem političara, novinara i drugih javnih ličnosti.



