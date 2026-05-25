Slušaj vest

Košarkaši Reala nisu uspeli da se domognu 12. titule u Evroligi.

Madriđani su poraženi od Olimpijakosa u neizvesnoj završnici finala odigranog u Atini sa 92:85.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Možda bi ishod bio drugačiji da u finišu sudija Sreten Radović nije dosudio kontroverzan faul Kampaca nad Vokapom pri rezultatu 82:80 za Olimpijakos. Grci su potom iskoristili dva slobodna bacanja i 82 sekunde pre kraja stekli četiri poena perdnosti.

Odluka hrvatskog sudije Sretena Radovića izazvala je reakcije u Španiji, pa se u vodećim dnevnim medijima baca "drvlje i kamenje" ka arbitrima.

“Sudije su nam oduzele 12. titulu”, napisao je novinar "Asa" u kolumni.

"Real je časno pao u herojskom finalu. Zaslužili su da osvoje svoju 12. titulu kolosalnom, kolektivnom igrom koja je, zahvaljujući trojci Hezonje, donela izjednačenje dva minuta pre kraja (80:80). Ali od tada se dogodilo ono čega smo se plašili... Sudijski trio (radije ne bih imenovao kako bih izbegao da im dam nezasluženi publicitet), doneo je odluke koje su se pokazale presudnim za konačan ishod. Prekršaj dosuđen Fakundu bio je nadrealan nakon veličanstveno ukradene lopte... Evroliga je veliko takmičenje, ali ovakve situacije je kaljaju. Nema ništa gore od toga da čistota sporta bude ukaljana kukavičlukom trojice ljudi koji više vole da ne komplikuju stvari i jednostavni idu svojim putem. Olimpijakos podiže trofej Evrolige obeležen sudijskom sramotom protiv Reala", stoji u kolumni.

Slično piše i Naćo Duke na postalu "Marka".

“Arbitri su procenili su da je Kampaco, doduše veoma blizu protivniku i sa rukama oko njega kako bi ga sprečio da primi loptu, napravio faul nad grčkim igračem. U najmanju ruku, odluka je bila izuzetno stroga, ako je faul uopšte i postojao, što nije jasno. Činjenica je da je ta odluka bila presudna jer bi Real Madrid osvojio loptu i imao priliku da izjednači ili povede. U ovom slučaju, bes navijača Real Madrida je razumljiv. Da li bi sudije donele istu odluku u drugačijoj atmosferi ili pred 17.000 navijača Reala? Verovatno ne, ali to nikada nećemo saznati”, piše Naćo Duke.