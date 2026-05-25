KK Real Madrid potvrdio je da je španski reprezentativac Usman Garuba doživeo potpunu rupturu leve Ahilove tetive tokom polufinalne utakmice Evrolige.

Garuba se povredio protiv Valensije, nakon obavljenih medicinskih pregleda utvrđena je težina povrede, a iz madridskog kluba saopšteno je da će Garuba biti podvrgnut operativnom zahvatu u narednim danima.

Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Povreda se dogodila početkom poslednje četvrtine susreta, nakon jednog nekontaktnog pokreta. Garuba je odmah pao na parket držeći se za levu nogu, a lekarski tim i saigrači brzo su pritekli u pomoć.

Real je kasnije, u finalu, poražen od Olimpijakosa nakon dramatične završnice.

