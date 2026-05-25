Slušaj vest

Beograd se ponovo nalazi među glavnim kandidatima za domaćinstvo završnog turnira Evrolige u narednoj sezoni, prenose litvanski mediji.

Prema pisanju novinara Jonasa Lekšasa, glavni konkurenti srpskoj prestonici biće Kaunas, koji je već bio domaćin Fajnal fora 2023. godine, kao i Valensija.

Fajnal for, Olimpijakos Fenerbahče Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Do potencijalnih promena dolazi zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku, koja bi mogla da utiče na organizaciju u Abu Dabiju, pa bi u tom slučaju Evroliga razmatrala alternativne domaćine.

U tom scenariju, upravo Beograd, Kaunas i Valensija bi bili u najužem izboru.

Podsećanja radi, Beograd je već dva puta bio domaćin završnice elitnog evropskog takmičenja - 2018. i 2022. godine, dok je ovogodišnji Fajnal for dodeljen Atini.

Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati i ko će na kraju dobiti organizaciju narednog završnog turnira.

Ne propustiteKošarkaKAKAV HAOS! Vasa Micić izbačen, evo šta je uradio srpski plej!
Vasa Micić
Ostali sportoviNOVA POBEDA! Radnički na korak do titule: Trijumf protiv Novog Beograda!
VK Radnički Kragujevac
FudbalDETONACIJA NA MARAKANI: Zvezda sprema TOP POJAČANJE - Stanković otkrio kada stiže bomba!
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_03.JPG
KošarkaPARTIZAN I DALJE ČEKA! Sreća pogledala Budućnost: Dubai promašio pobedu, majstorica se igra u četvrtak
KK Budućnost, KK Dubai, ABA liga

BONUS VIDEO:

00:56
Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot