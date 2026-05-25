Beograd se ponovo nalazi među glavnim kandidatima za domaćinstvo završnog turnira Evrolige u narednoj sezoni, prenose litvanski mediji.

Prema pisanju novinara Jonasa Lekšasa, glavni konkurenti srpskoj prestonici biće Kaunas, koji je već bio domaćin Fajnal fora 2023. godine, kao i Valensija.

Fajnal for, Olimpijakos Fenerbahče

Do potencijalnih promena dolazi zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku, koja bi mogla da utiče na organizaciju u Abu Dabiju, pa bi u tom slučaju Evroliga razmatrala alternativne domaćine.

U tom scenariju, upravo Beograd, Kaunas i Valensija bi bili u najužem izboru.

Podsećanja radi, Beograd je već dva puta bio domaćin završnice elitnog evropskog takmičenja - 2018. i 2022. godine, dok je ovogodišnji Fajnal for dodeljen Atini.

Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati i ko će na kraju dobiti organizaciju narednog završnog turnira.

