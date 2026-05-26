Olimpijakos je postao šampion Evrolige pošto je u finalu u Atini pobedio Real Madrid rezultatom 92:85.

Tokom utakmice je došlo do sukoba na tribinama. Evangelos Marinakis, vlasnik fudbalskog kluba Olimpijakos, ušao je u fizički sukob sa bivšim bliskim savetnikom premijera Grčke Kirjakosa Micotakisa, Grigorisom Dimitriadisom.

Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak na kojem se vidi kako je izgledala cela situacija.

Sukob Evangelosa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa na finalu Evrolige Foto: Printscreen

Marinakis je prišao Dimitriadisu, nešto mu je šapnuo, a onda udario šakom u lice.

Usledio je žestok odgovor i pesnica u glavu kontroverznog biznismena i vlasnika Olimpijakosa koji je, nakon intervencije obezbeđenja i kraće gužve, napustio dvoranu sa iscepanom majicom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

