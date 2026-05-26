Olimpijakos je postao šampion Evrolige pošto je u finalu u Atini pobedio Real Madrid rezultatom 92:85.

Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak na kojem se vidi kako je izgledala cela situacija.

Sukob Evangelosa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa na finalu Evrolige Foto: Printscreen

Marinakis je prišao Dimitriadisu, nešto mu je šapnuo, a onda udario šakom u lice.

Usledio je žestok odgovor i pesnica u glavu kontroverznog biznismena i vlasnika Olimpijakosa koji je, nakon intervencije obezbeđenja i kraće gužve, napustio dvoranu sa iscepanom majicom.

Pogledajte kako je to izgledalo: