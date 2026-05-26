Detonacija iz Evrolige - Željko Obradović na meti je Barselone!

Kako prenosi katalonski "L'Esportiu", Obradović je u internim razgovorima sa najbližima odlučio da posle Fajnal-fora ubrza proces odlučivanja koga će voditi u narednoj sezoni.

Željko Obradović na klupi Partizana

Delovalo je da bi posle haosa između Ergina Atamana i Panatinaikosa, Željko Obradović mogao u Atinu, ali je izvestan odlazak Ćavija Paskvala u Dubai naterao je čelnike Barselone da bes navijača ublaže dolaskom najtrofejnijeg evropskog trenera, preneo je "L'Esportiu".

Isti izvor dodaje da će sve konkurentnija Evroliga iziskivati drastično veća ulaganja od klubova što je uočljivo na primeru novog šampiona Olimpijakosa, koji je samo dan nakon krunisanja dogovorio dolaska Žana Montera i Kodija Milera-Mekintajera, te da Barselona želi ovako da odgovori.

