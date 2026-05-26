Armoni Bruks, koji je već bio viđen kao novo pojačanje Partizana, na kraju će zadužiti crno-beli dres, ali Asvela iz Vilerbana,

Prema informacijama "Mozzart Sporta", iako je delovalo da je posao između Partizana i Bruksa praktično završen, došlo je do obrta u poslednjem trenutku.

Armoni Bruks

Crno-beli su pokušali da privole Bruksa, održani su i dodatni razgovori, ali je američki košarkaš na kraju preko svojih agenata obavestio sve strane da prihvata ponudu francuskog evroligaša.

Bruks je prethodno bio član Armanija, a iza sebe ima odličnu sezonu u kojoj je u Evroligi prosečno beležio 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije, potvrdivši status jednog od najkvalitetnijih šutera na tržištu.

Njegov dolazak u Asvel označava početak nove ere u Vilerbanu.

