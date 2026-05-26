U Atini raste nezadovoljstvo nakon neuspšne sezone Panatinaikosa u Evroligi.

Klub je u takmičenje ušao sa velikim ambicijama i jasnim ciljem, povratak na evropski vrh, ali je sve završeno razočaranjem i ispadanjem u četvrtfinalu od Valensije.

Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Zbog takvog epiloga, sve više se dovodi u pitanje budućnost Ergina Atamana na klupi grčkog velikana. Iako je tek završio sezonu, već se otvoreno govori o mogućoj smeni, a kao glavni kandidat za njegovog naslednika pominje se Željko Obradović.

Prema navodima “Bekdor podkasta”, kontakt između Panatinaikosa i najtrofejnijeg evropskog trenera već postoji. Ipak, iako mu je navodno ponuđena puna sloboda u radu, Obradović još uvek nije doneo odluku da li je spreman da preuzme klupu atinskog kluba.

- U ovom trenutku više nije tajna da je Željko Obradović kontaktiran kako bi preuzeo Panatinaikos u novoj eri kluba. Ipak, Željko Obradović i dalje okleva da prihvati posao. Njegovi stavovi po mnogim pitanjima sukobljavaju sa temperamentom vlasnika, iako su se njihovi odnosi poboljšali u odnosu na raniji period, navode izvori. Janakopulos mu nudi potpunu kontrolu i odrešene ruke u svemu, uključujući stručni štab i komunikacionu politiku, ali Željko i dalje okleva. 

Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

- Izvori bliski klubu navode da Ataman praktično odbrojava dane, ali se konačne odluke očekuju posle finala prvenstva Grčke protiv Olimpijakosa. U međuvremenu, Obradović je prekinuo sve razgovore, pošto je Panatinaikosu poručio da odbija da ulazi u ozbiljne pregovore dok klub još ima glavnog trenera. Za njega je to isključivo pitanje poštovanja. Uprkos ponovljenim pokušajima kluba, deluje da će se vratiti u Atinu samo pod tačno određenim uslovima. Panatinaikos čeka imenovanje novog trenera i da bi otpočeo pregovore sa igračima koji su mu interesantni - poput Brankua Badija i Jonasa Valančijunasa!

Situacija ostaje neizvesna, a konačan rasplet zavisi od odluke srpskog trenera, koji i dalje razmatra sve opcije pre nego što preseče.

Ukoliko prihvati ponudu Grka, Željko Obradović bi se vratio u klub sa kojim je osvojio čak pet titula šampiona Evrope!

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos