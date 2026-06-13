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Sterling Braun, košarkaš Partizana, dobio je sudsku odštetu nakon dugogodišnjeg postupka koji se vukao još od 2018. godine, preneo je "NBA.com".

Tada je u Sjedinjenim Američkim Državama bio uhapšen u jednom incidentu zbog pogrešnog parkiranja na mestima za osobe sa invaliditetom.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Situacija je brzo eskalirala - policija je reagovala u većem broju, tražila od njega da podigne ruke iz džepova, nakon čega je došlo do njegovog privođenja.

Kasnije se pojavio snimak koji je pokazao da postupanje policije nije bilo u skladu sa pravilima, pa je Braun pokrenuo tužbu. Iako mu je ranije nuđeno poravnanje od oko 400.000 dolara, on je to odbio i slučaj je išao na sud.

Na kraju, posle osam godina, sud mu je dodelio odštetu od 750.000 dolara, a policajac koji je učestvovao u hapšenju je suspendovan.

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