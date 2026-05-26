Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Majk Džejms bi mogao da propusti drugu utakmicu Monaka protiv Burga usled neisplaćenih zarada.

Kako prenosi L’Ekip, najbolji strelac u istoriji Evrolige odbio je da putuje na drugi meč četvrtfinalne serije plej-ofa francuskog prvenstva protiv Burga.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Prethodno se na isti potez odlučio Okobo, koji je bojkotovao završnicu regularnog dela francuskog prvenstva, ali se posle toga vratio u tim.

Amerikanac je tek odradio suspenziju od tri utakmice i očekivao se njegov povratak za duel u Burgu, ali bi mogao da ostane van tima ukoliko u narednim satima ne dođe do dogovora sa upravom.

Monako je prvi meč serije dobio rezultatom 81:75, ali bi bez Džejmsa ponovo imao veoma skraćenu rotaciju, pošto zbog povreda i dalje ne igraju Nikola Mirotić, Danijel Tajs i Alfa Dijalo.

BONUS VIDEO: