Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke bio je gost poslednje, 31. epizode druge sezone podkasta "Triple Threat Show", gde je otvoreno govorio o finalu Evrolige u Atini, suđenju u meču Olimpijakosa i Reala, ali i o svojoj budućnosti u crveno-belom dresu.

Moneke je priznao da je pred finale očekivao mnogo lakši posao za Olimpijakos zbog problema sa sastavom koje je imao madridski tim.

1/7 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Kad sam video da Garuba neće igrati, otpisao sam Real. Smatrao sam da neće biti velike borbe, ali to se nije desilo. Nije me iznenadilo što je Real uspeo da bude konkurentan, ali kad ti nedostaju visoki igrači ili ako nemate plejmejkere, drugačije je nego kad nemate četiri igrača sa različitih pozicija… Zato me jeste iznenadilo koliko dobro su igrali - rekao je Moneke.

Ipak, najviše mu je zasmetalo što se posle velikog finala najviše priča o arbitarskim odlukama.

- Na kraju sam bio tužan kako se završilo. Nisam hteo produžetak, već nisam hteo da bude priče o sudijama.

Košarkaš Zvezde smatra da je bilo nekoliko spornih odluka koje su mogle ozbiljno da utiču na tok utakmice.

- Faul Kampaca pri kraju, kad je bilo nerešeno… Real je mogao da povede. Bila bi potpuno drugačija utakmica. Tokom većeg dela sezone Olimpijakos je bio tim koji zaslužuje da pobedi, ali mrzim kad se to pamti iz utakmice ovakve veličine.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Moneke je potom nabrojao situacije koje su mu posebno zasmetale.

- Kad je Hezonja ukrao loptu, to nisu bili koraci… Lajlsu su dali nekoliko jeftinih faulova, Okekeov četvrti faul… Zamka Feliza nije bio faul. I pored svega toga su imali šansu, pa se loše osećate.

Na kraju emisije usledio je trenutak koji je posebno obradovao navijače Crvene zvezde. Moneke je pokazao figuricu sa svojim likom u crveno-belom dresu i praktično potvrdio da ostaje na Malom Kalemegdanu.

1/8 Vidi galeriju Dom Čime Monekea Foto: Printscreen

- Čima će se vratiti i ponovo nositi ovaj dres sledeće sezone.

Ipak, ostao je misteriozan kada je u pitanju nastavak podkasta.

- Treća sezona emisije? Ako je ovo moja poslednja epizoda, volim vas sve, vas što ste ostavljali lepe komentare, pa i vas koji ste ostavljali ružne, koji ste govorili da sam gotov… Nadam se da nije moja poslednja sezona, ali...

Otkrio je i da ga ovog leta čeka mnogo obaveza van terena.

- Neće biti Mikonosa i Grčke ovog leta, imam četiri venčanja, biću kod kuće - zaključio je Moneke.

BONUS VIDEO: