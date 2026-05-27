Najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke, Željko Obradović, ponovo je glavna tema na evropskom tržištu! Gde god se pojavi mogućnost da legendarni stručnjak preuzme neki klub, nastaje prava ludnica, a sada je u centru pažnje povratak u Panatinaikos

Gazda "zelenih", Dimitris Janakopulos, navodno je spreman da uradi sve kako bi vratio čoveka koji je atinskom velikanu doneo čak pet titula prvaka Evrope. Posebno nakon sezone u kojoj su morali da gledaju najvećeg rivala, Olimpijakos, kako slavi evropsku krunu.

Prema navodima grčkih i evropskih medija, Obradoviću je ponuđena potpuna sloboda u radu, uključujući kontrolu nad svim sportskim pitanjima i sastavljanjem tima. Ipak, Žoc navodno nije spreman tek tako da kaže "da".

Razlog? Aktuelni trener Panatinaikosa, Ergin Ataman, još sedi na klupi! Upravo tu dolazi do velikog obrta.

Kako prenosi "Backdoor Podcast", Obradović je navodno stopirao sve razgovore i jasno poručio čelnicima kluba da neće ni da sedne za pregovarački sto dok klub ima trenera. Za legendarnog Srbina to je pitanje principa i poštovanja.

Istovremeno, situacija u svlačionici Panatinaikosa navodno je daleko od idealne. Ataman je, prema istim informacijama, izgubio poverenje dela ekipe, a nezadovoljstvo među igračima sve je glasnije.

Zato sada cela Evropa čeka samo jedno — da li će se Željko Obradović vratiti u Atinu i pokušati da vrati Panatinaikos na tron Evrolige?