Evropska košarka mogla bi uskoro da doživi pravi zemljotres! Kako nezvanično saznaje Meridian Sport, u vrhu Evrolige ozbiljno se razmatra projekat formiranja posebne lige na Bliskom istoku, pod direktnim pokroviteljstvom Evrolige!

Posle završnog turnira u Atini, koji je doneo ogromno slavlje navijača Olimpijakosa, ali i mnogo kritika na račun organizacije, sve više ljudi iz košarkaškog sveta poredi ovogodišnji Fajnal-for sa spektaklom u Abu Dabiju iz 2025. godine.

Tada su Emirati oduševili čelnike Evrolige luksuzom, organizacijom i uslovima kakvi se retko viđaju u evropskom sportu. Nije tajna da bi Abu Dabi ponovo trebalo da ugosti završni turnir 2027. i 2029. godine, ali tu ambicije očigledno ne staju.

Prema saznanjima "Meridian Sporta", bogati gradovi poput Dubaija, Abu Dabija i Dohe žele mnogo više od jednog predstavnika u Evroligi. Plan je da se napravi posebno regionalno takmičenje sa klubovima iza kojih bi stajao ogroman kapital i koje bi bilo direktno povezano sa Evroligom.

U Barseloni su, navodno, svesni da evropska košarka ulazi u novu eru i da je novac sa Bliskog istoka možda jedini način da se odgovori NBA Evropi, koja preti da potpuno promeni tržište.

Ipak, ideja da više klubova sa Bliskog istoka igra Evroligu izaziva i ozbiljne dileme zbog putovanja, rasporeda i političke situacije u regionu. Zato se kao kompromis sve glasnije pominje upravo posebna liga pod okriljem Evrolige.

Ako plan uspe, evropska košarka više nikada neće izgledati isto.