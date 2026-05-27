HAOS SE NASTAVLJA! POSLE FIZIČKOG OBRAČUNA - PRAVAC SUD! Gazda Olimpijakosa nakon TUČE podneo tužbu! Usledio BRUTALAN odgovor: "Nije ti ovo Kolumbija!"
Opšti haos i tuča između Vangelisa Marinakisa i Grigorisa Dimitrijadisa na finalu Evrolige dobija epilog na sudu.
Marinakis je podneo tužbu protiv Dimitrijadisa, a ovaj mu je brutalno odgovorio. On je poručio da neće saginjati glavu i da se neće sakrivati u Engleskoj, aludirajući na to da Marinakis ima biznis i tamo, gde je vlasnik Notingem Foresta.
- Obavešten sam da je Vangelis Marinakis podneo tužbu protiv mene. Njegova drskost nema granica. U trenutku kada je cela Grčka videla njegov ničim izazvan i kukavički napad, uz organizovanu vojsku njegovih osuđenih huligana, on želi još i da izađe kao pobednik, nastavljajući sa svojim vulgarnim praksama. I sve to u trenutku kada je Olimpijakos igrao jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Da razjasnimo: jedino što sam uradio bilo je da se branim kako bih zaštitio svoju suprugu, sebe, svoju čast i ugled. Reči koje gospodin Marinakis ne poznaje. Nezamislivo je da se, kakve god razlike postojale, rešavaju na ovakav način. Za razliku od gospodina Marinakisa, ja se ne krijem u Londonu. Ostajem ovde i stojim na raspolaganju nadležnim organima za sva eventualna pojašnjenja - rekao je on, pa dodao:
- Uostalom, nikada nisam imao posla sa grčkim pravosuđem. Naprotiv, gospodin Marinakis je mnogo puta bio predmet njegovog interesovanja, a najnoviji slučaj je krivično gonjenje u vezi sa ubistvom Ligeridisa. Zato je krajnje paradoksalno da se gospodin Marinakis predstavlja kao čuvar zakonitosti i zaštitnik morala. I da završimo. Nikada nisam naučio da saginjem glavu pred bilo kim. Štitiću svoju porodicu, svoje principe i svoje vrednosti do kraja. Gospodin Marinakis neće sve nas uvući u svoje blato. Gospodine Marinakis, nećete pretvoriti ovu zemlju u Kolumbiju.
Kako će se ovaj slučaj završiti, ostaje da se vidi...
