Slušaj vest

Francuski Asvel godinama je važio za "vreću za udaranje" u Evroligi, tim koji je retko kome predstavljao ozbiljnu prepreku, ali čini se da se u Vilerbanu sprema prava košarkaška revolucija!

Klub čiji je prvi čovek legendarni Toni Parker kreće u totalni preporod, a ambicije su sada najveće moguće!

1/11 Vidi galeriju Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Asvel je potvrdio da ostaje deo Evrolige i naredne sezone, ali ono što je posebno uzdrmalo evropsku košarkašku scenu jesu najave ogromnih ulaganja i ozbiljnog povećanja budžeta. Parker želi da od francuskog kluba napravi novu silu evropske košarke, a prema informacijama iz Francuske, projekat je već privukao pažnju moćnih američkih investitora.

Kako prenosi "Eurohoops", bivši vlasnici Los Anđeles Lejkersa, Džoi Bas i Džesi Bas, pokazali su interesovanje da ulože novac u infrastrukturu Asvela preko fonda "Buss Sports Capital". Navodno, oni nisu jedini koji žele deo novog projekta koji se gradi u Vilerbanu.

Parker, koji bi uskoro trebalo i zvanično da sedne na klupu Asvela, spreman je da potpiše najbogatiji trenerski ugovor u istoriji francuske košarke. Time bi dodatno pokazao koliko ozbiljno shvata plan da klub iz senke konačno postane ozbiljan faktor u Evroligi.

Godinama je Asvel bio prikovan za dno tabele i često služio kao siguran plen evropskim velikanima, ali sada Francuzi žele potpuno drugačiju priču. Najavljena su i velika pojačanja, a kao jedno od glavnih imena novog projekta pominje se Armoni Bruks, košarkaš koji je prethodnih meseci bio povezivan i sa Partizanom.

U Vilerbanu očigledno više ne žele epizodnu ulogu u Evroligi. Sa Parkerom na čelu, milionskim ulaganjima i podrškom američkog kapitala, Asvel šalje jasnu poruku - vreme je da Francuzi prestanu da budu autsajderi i postanu nova opasnost za evropske gigante.