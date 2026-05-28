Usijale se društvene mreže zbog provokativne objave bivšeg centra Partizana Tajrika Džonsa.

Samo nekoliko dana nakon što je sa Olimpijakosom osvojio Evroligu, američki košarkaš oglasio se na Instagramu porukom koju su mnogi protumačili kao brutalnu prozivku na račun Partizana i popularnih Grobara.

Džons je ove sezone stigao do najvećeg uspeha u karijeri pošto je sa ekipom iz Pireja pokorio Evropu i srušio Real Madrid u finalu Evrolige, ali umesto mirnog slavlja - usledila je objava koja je izazvala pravi haos na društvenim mrežama.

Amerikanac, koji je krajem 2025. godine napustio Partizan posle velikog sukoba sa navijačima, objavio je misterioznu poruku u kojoj je više puta pomenuo svoj broj 88 i aludirao na ljude koji mu, kako tvrdi, nisu želeli dobro.

"Sve јe bila ljubav, nikad mržnja. Samo sam pokušao da јedem sa nekima koјi nisu želeli da dele tanjir. Rekli su 88 (broj koji Tajrik nosi na dresu) ovo… 88 ono… Samo dodaјte šampion sledeći put kada pomenete 88. Zauvek blagosloven" napisao je Džons.

Mnogi navijači Partizana odmah su zaključili da je bivši centar crno-belih ovim rečima pecnuo upravo klub iz Humske i Grobare, sa kojima je imao veoma turbulentan rastanak nakon odlaska Željka Obradovića.

Ulje na vatru dodatno je dolio Sterling Braun, još jedan bivši igrač Partizana koji je stao uz Džonsa i ostavio komentar koji je izazvao novi talas besa među navijačima.

"Reci im! Poštovanje", napisao je Braun ispod objave.

Ubrzo su društvene mreže eksplodirale, a brojni Grobari nisu krili ogorčenje zbog provokacije bivšeg centra, ali i reakcije aktuelnog asa crno-belih Sterlinga Brauna.