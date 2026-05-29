Francuski Burg osvojio je trofej Evrokupa i stekao uslov da zaigra Evroligu, ali naredne sezone ipak neće biti deo elitnog takmičenja.

Čelnici Burga odustali su od Evrolige i objasnili su svoju odluku.

- Burg je dostigao vrhunac svog puta osvajanjem pehara Evrokupa 28. aprila. Posle ovog uspeha klub je pažljivo istražio mogućnost pridruživanja Evroligi. Razgovori su obuhvatali finansijske, organizacione i strukturne faktore. Shvatili smo da ne možemo da preuzmemo ovaj korak, jer bismo ugrozili davno postavljene temelje. Posle procene, odluka je doneta u dogovoru sa Evroligom - stoji u saopštenju Burga.

KK Burg Foto: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sličan korak napravila je i Gran Kanarija 2023. godine, a Burg će naredne sezone igrati u Evrokupu.

Očekuje se da Evroliga sledeće sezone ima isti sastav kao i ove.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga