Slušaj vest

Nakon eliminacije od Partizana u ABA ligi i slabijeg završetka sezone, Saša Obradović napustio je klupu Crvene zvezde, a ubrzo nakon toga u medijima su se pojavile informacije da bi mogao da preuzme novi klub u Izraelu.

Prema pisanju tamošnjih izvora, doskorašnji trener crveno-belih navodno je već dogovorio saradnju sa Hapoelom iz Jerusalima, ali iz izraelskog kluba za sada stižu drugačije poruke.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hapoel iz Jerusalima oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem je demantovao navode o dolasku novog trenera i naglasio da je kompletan fokus na aktuelnoj sezoni.

- Klub se ne bavi spekulacijama u vezi sa narednom sezonom. Sva naša pažnja i napori trenutno su usmereni na tekuću takmičarsku godinu i jasan cilj koji je pred nama – osvajanje titule. Svi stojimo iza Jonatana i igrača na tom putu - navedeno je u saopštenju izraelskog kluba.

Za sada nema zvanične potvrde da će Saša Obradović preuzeti Hapoel iz Jerusalima, uprkos pisanju pojedinih medija u regionu i Izraelu.

Ne propustiteKošarkaZVEZDA BIRA NOVOG TRENERA! Da li stiže evropska legenda, povratnik ili najtraženiji Srbin u regionu? (ANKETA)
Crvena zvezda
FudbalKOLIKO SREĆE IMA ARSENAL! Odbitak, gol i šok u Budimpešti! (VIDEO)
PSŽ Arsenal finale Lige šampiona
Košarka"OVO NIJE MEČ KOJI SE GLEDA OD KUĆE": Spartak organizuje besplatan prevoz navijačima na finale u Nišu
KK Spartak
KošarkaDOK SE SPREMA POVRATAK OBRADOVIĆA U PANATINAIKOS! Ataman na konferenciji izjavom napravio novu papazjaniju i zapretio velikom rivalu!
profimedia-0288254047.jpg

BONUS VIDEO:

00:09
Saša Obradović odgovorio novinarima Izvor: Kurir