uveliko se piše o njemu

Crvena zvezda je u intenzivnoj potrazi za novim trenerom, a prema pisanju španskih medija, prvi kandidat za klupu crveno-belih je trofejni stručnjak Ibon Navaro.

Kako prenosi specijalizovani portal "Encestando", Navaro je veoma blizu odlaska iz Unikahe posle četiri i po uspešne godine, a njegova naredna destinacija mogla bi da bude upravo Mali Kalemegdan.

Debakl Saše Obradovića - drugi deo!

Dolazak Saše Obradovića na klupu Crvene zvezde dočekan je kao potez koji bi trebalo da vrati stabilnost i evropski iskorak, ali se sezona vrlo brzo pretvorila u niz problema, razočaranja i rezultatskih udaraca.

Obradović je po preuzimanju tima uspeo da donese kratkotrajan pozitivan šok i seriju dobrih rezultata, međutim kako je sezona odmicala, Zvezda je sve više gubila ritam. Iako je roster bio projektovan za velike domete, ekipa nije uspela da napravi kontinuitet ni u Evroligi ni u regionalnim takmičenjima.

Najveći problem crveno-belih bila je igra koja je često oscilirala iz meča u meč. Zvezda je u ključnim utakmicama delovala bez energije, identiteta i jasnog plana, dok su brojni porazi protiv direktnih rivala dodatno povećavali pritisak na stručni štab.

Poseban udarac stigao je u završnici sezone kada su crveno-beli ostali bez očekivanih trofeja. Umesto borbe za dominaciju u regionu i domaćem prvenstvu, Zvezda je išla iz problema u problem, a rezultati su bili daleko od ambicija kluba.

Porazi u najvažnijim utakmicama otvorili su brojna pitanja o selekciji tima, rotacijama i odnosu prema pojedinim igračima. Navijači su sve glasnije izražavali nezadovoljstvo, dok je rukovodstvo počelo da razmatra opcije za narednu sezonu.

Na kraju, Obradović je morao da ode, a Zvezda se upustila u potragu za novim strategom!

Ko je Ibon Navaro?

Španski trener iza sebe ima izuzetno uspešan period u Malagi, gde je osvojio dve FIBA Lige šampiona, dva Kupa kralja i postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. Upravo zbog rezultata koje je ostvario poslednjih sezona, važi za jednog od najcenjenijih evropskih stručnjaka van Evrolige.

Navaro je tokom karijere vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju i Andoru, dok bi mu dolazak u Beograd predstavljao prvi angažman van Španije.

Iako dogovor još nije zvanično potvrđen, sve više izvora navodi da je upravo Ibon Navaro trenutno najozbiljniji kandidat da preuzme Crvenu zvezdu i predvodi tim u narednoj sezoni.

Šta bi Navaro doneo Zvezdi?

1. Moderan evropski sistem

Navaro važi za jednog od najinovativnijih evropskih trenera. Njegove ekipe igraju organizovanu košarku sa mnogo kretanja bez lopte, brzim protokom lopte i jasno definisanim ulogama.

2. Razvoj igrača

U Unikahi je pokazao da ume da podigne nivo igrača koji nisu najveće evropske zvezde. Često je od dobrih igrača pravio vrhunske evroligaške ili reprezentativne košarkaše.

3. Jak timski duh

Njegove ekipe retko zavise od jednog igrača. Unikaha je poslednjih godina bila poznata po dubokoj rotaciji i činjenici da je više igrača moglo da odluči utakmicu.

4. Defanzivna disciplina

Navarove ekipe igraju agresivnu i organizovanu odbranu, što je nešto što je Zvezdu kroz istoriju često krasilo u najboljim sezonama.

5. Pobednički mentalitet

Osvojio je više trofeja sa Unikahom i pokazao da zna da vodi ekipu kroz nokaut utakmice i završnice takmičenja.

Koje su moguće mane?

1. Nema iskustvo u Evroligi kao glavni trener

Iako je radio vrhunski posao u Španiji i FIBA takmičenjima, nikada nije vodio klub kroz punu sezonu Evrolige. To je ogroman izazov zbog gustog rasporeda i jačine konkurencije.

2. Prvi angažman van Španije

Nikada nije radio u sredini sa pritiskom kakav postoji u Beogradu. U Zvezdi se rezultati traže odmah, a strpljenje navijača i javnosti često je ograničeno.

3. Zahteva vreme

Njegov sistem nije jednostavan. Potrebni su meseci da igrači potpuno usvoje principe igre, a u Zvezdi se obično očekuju rezultati od prvog kola.

4. Potreban mu je roster po njegovoj meri

Navaro najbolje funkcioniše kada učestvuje u sklapanju tima. Ako nasledi roster koji nije pravljen za njegov stil, adaptacija može biti komplikovana.

Kako bi se uklopio u Zvezdu?

Na papiru, Navaro deluje kao trener koji bi mogao da donese dugoročnu stabilnost i prepoznatljiv sistem igre. Međutim, najveće pitanje nije njegov kvalitet, već da li bi klub imao dovoljno strpljenja da mu omogući da izgradi ekipu po svojim zamislima.

U poređenju sa trenerima koje je Zvezda često dovodila poslednjih godina, Navaro bi predstavljao više "projekat" i sistemsko rešenje, a manje kratkoročan pokušaj da se rezultat napravi preko noći.

