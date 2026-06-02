Dok je evropska košarka bruji o dugovima, neisplaćenim zaradama i finansijskom haosu u Monaku, iz Francuske sada stižu gotovo neverovatne najave.

Predsednik tamošnje lige otkrio je da bi Monako i Asvel naredne sezone mogli da imaju budžete od čak 40 miliona evra, što je izazvalo čuđenje širom Evrope.

Gostujući u emisiji "NoA Basket", prvi čovek francuske lige otkrio je da su planovi Asvela i Monaka izuzetno ambiciozni i da bi oba evroligaša uskoro mogla da raspolažu budžetima koji se približavaju cifri od 40 miliona evra.

I upravo tu leži najveći paradoks cele priče. Dok su tokom sezone evropski mediji pisali o ozbiljnim finansijskim problemima u Monaku, kašnjenju plata i neizvesnoj budućnosti kluba, sada se odjednom govori o projektu koji bi mogao da ga svrsta među najbogatije ekipe na Starom kontinentu.

Nikola Kalinić protiv Monaka Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsednik francuske lige Filip Oser smatra da razloga za optimizam ima i kada je reč o Monaku i kada je reč o Asvelu.

"Mogli bismo ovu sezonu da nazovemo prelaznom, više nametnutom nego planiranom. Međutim, istina je da klub ide ka veoma velikom budžetu. Pominje se budžet od oko 40 miliona evra. To je veoma dobra vest za naše prvenstvo, jer bi mogla da dođu velika imena, bilo francuska ili strana", rekao je Oser govoreći o planovima Asvela.

Mnogo zanimljivije bile su njegove reči o Monaku, klubu koji je prethodnih meseci prolazio kroz jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji. Pominjali su se dugovi, problemi sa likvidnošću, pa čak i scenariji po kojima bi budućnost evroligaša mogla da bude ozbiljno ugrožena.

Ipak, prema rečima prvog čoveka francuske košarke, na pomolu je veliki preokret.

"Postoji stvaran i ambiciozan projekat preuzimanja. Zato je liga vodila računa da se sve ne raspadne. Gospodin Fedoričev mogao bi da bude kamen spoticanja, i dalje se drži, ali mora da shvati da više ne može sve sam i da je vreme da preda palicu. Govorimo o projektu vrednom između 30 i 40 miliona evra, najmanje 30 miliona. To je dobra stvar. Možemo samo da budemo zadovoljni ako Monako uspe da se ponovo pokrene", poručio je Oser.

Upravo zato najave o budžetu koji bi mogao da dostigne čak 40 miliona evra zvuče gotovo nestvarno. Klub koji je donedavno bio simbol finansijske krize sada se ponovo dovodi u vezu sa velikim ulaganjima, zvučnim pojačanjima i ambicijama da ostane u samom vrhu Evrolige.

Ostaje da se vidi da li će ambiciozni planovi zaista biti realizovani, ali jedno je sigurno - malo ko je očekivao da će se Monako tako brzo vratiti u priču o najvećim budžetima evropske košarke.