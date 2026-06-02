Naslednik Saše Obradovića.
BOMBA! KK Crvena zvezda ima novog trenera!
Španski trener Ibon Navaro, prema poslednjim informacijama postaće novi trener KK Crvena zvezda.
Kako prenosi "Meridian sport", španski stručnjak i rukovodstvo kluba sa Malog Kalemegdana usaglasili su sve ključne detalje buduće saradnje, pa se sada očekuje samo zvanična potvrda dogovora.
Ukoliko ne bude nepredviđenih obrta, Navaro će preuzeti vođenje tima pred početak nove sezone.
Navaro je tokom prethodne četiri godine vodio ekipu Unikahe sa mnogo uspeha i osvojio je čak sedam trofeja, od kojih su dva namenjena prvaku FIBA Lige šampione.
Tokom sezone je bio na meti mnogih klubova, a na kraju se odlučio za Beograd i crveno-bele, koji su pobedili u trci za potpis 50-godišnjeg stručnjaka.
