Slušaj vest

Španski trener Ibon Navaro, prema poslednjim informacijama postaće novi trener KK Crvena zvezda.

Kako prenosi "Meridian sport", španski stručnjak i rukovodstvo kluba sa Malog Kalemegdana usaglasili su sve ključne detalje buduće saradnje, pa se sada očekuje samo zvanična potvrda dogovora.

Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Ukoliko ne bude nepredviđenih obrta, Navaro će preuzeti vođenje tima pred početak nove sezone. 

Navaro je tokom prethodne četiri godine vodio ekipu Unikahe sa mnogo uspeha i osvojio je čak sedam trofeja, od kojih su dva namenjena prvaku FIBA Lige šampione.

Tokom sezone je bio na meti mnogih klubova, a na kraju se odlučio za Beograd i crveno-bele, koji su pobedili u trci za potpis 50-godišnjeg stručnjaka.

Ne propustiteEvroligaON GASI POŽAR? Trofejno trenersko ime na klupi Crvene zvezde posle debakal sa Obradovićem - prednosti i mane: Da li je on taj konačni spasilac?
Košarkaši Zvezde, Džordan Nvora
KošarkaOVO ČEKAJU SVI NAVIJAČI ZVEZDE! Spanulis blizu konačne odluke – poznato kada stiže odgovor!
profimedia-1002522582.jpg
KošarkaMIŠKO OTVORENO O ZVEZDINOM KOŠARKAŠU! Najavio veliki preokret posle teške godine: Naredna sezona biće potpuno drugačija!
Miško Ražnatović
KošarkaCRVENA ZVEZDA SE OPROSTILA OD SVOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA: Šta dalje? Ko ga menja?
ZVEZDA-FENER_123.JPG

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir