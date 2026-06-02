Ibon Navaro, španski stručnjak, postaće novi trener košrkaša Crvene zvezde posle kraha sa Sašom Obradovićem koji je nedavno napustio Mali Kalemegdan?

Kako je preneo "Meridian sport", Navaro i Zvezda su se već dogovorili i čeka se potvrda kluba.

Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Ko je Ibon Navaro?

Španski trener iza sebe ima izuzetno uspešan period u Malagi, gde je osvojio dve FIBA Lige šampiona, dva Kupa kralja i postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. Upravo zbog rezultata koje je ostvario poslednjih sezona, važi za jednog od najcenjenijih evropskih stručnjaka van Evrolige.

Navaro je tokom karijere vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju i Andoru, dok bi mu dolazak u Beograd predstavljao prvi angažman van Španije.

Navaro dolazi u Zvezdu posle neuspeha sa Obradovićem, bez zrna evroligaškog iskustva, međutim, iza njega su godine odličnog rada  FIBA Ligi šampiona.

Radio je sa Tajsonom Karterom, sadašnjim bekom Zvezde, a sarađivao je i sa Kemom Tejlorom, jednim od lidera Valensije u ovoj sezoni. Dilan Osetkovski, krilni centar Partizana, procvetao je kod Navara u Unikahi...

