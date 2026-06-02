RIZIK ILI PUN POGODAK? Da li je Navaro taj "pravi", posle kraha sa Obradovićem? Biografija Španca sve govori! (ANKETA)
Ibon Navaro, španski stručnjak, postaće novi trener košrkaša Crvene zvezde posle kraha sa Sašom Obradovićem koji je nedavno napustio Mali Kalemegdan?
Kako je preneo "Meridian sport", Navaro i Zvezda su se već dogovorili i čeka se potvrda kluba.
Ko je Ibon Navaro?
Španski trener iza sebe ima izuzetno uspešan period u Malagi, gde je osvojio dve FIBA Lige šampiona, dva Kupa kralja i postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. Upravo zbog rezultata koje je ostvario poslednjih sezona, važi za jednog od najcenjenijih evropskih stručnjaka van Evrolige.
Navaro je tokom karijere vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju i Andoru, dok bi mu dolazak u Beograd predstavljao prvi angažman van Španije.
Navaro dolazi u Zvezdu posle neuspeha sa Obradovićem, bez zrna evroligaškog iskustva, međutim, iza njega su godine odličnog rada FIBA Ligi šampiona.
Radio je sa Tajsonom Karterom, sadašnjim bekom Zvezde, a sarađivao je i sa Kemom Tejlorom, jednim od lidera Valensije u ovoj sezoni. Dilan Osetkovski, krilni centar Partizana, procvetao je kod Navara u Unikahi...
