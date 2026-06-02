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Hasijel Rivero bi ovog leta mogao da napusti Crvenu zvezdu i ponovo postane član Makabi Tel Aviv, prenose izraelski mediji.

Kako navodi list "Israel Hajom", izraelski velikan već je započeo razgovore o povratku kubanskog centra, koji je ranije već nosio dres kluba iz Tel Aviva. Makabi ga vidi kao jedno od ključnih rešenja za jačanje centarske linije pred narednu sezonu, gde bi trebalo da čini tandem sa Markom Binga­mom i Romanom Sorkinom.

1/4 Vidi galeriju Hasijel Rivero Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema istim informacijama, postoji obostrano interesovanje za nastavak saradnje, dok Makabi čeka rasplet situacije u Beogradu i odluku Crvene zvezde o statusu igrača.

Rivero je tokom prethodne sezone imao problema sa povredom, zbog čega je propustio značajan deo takmičenja. Na parketu se vratio tek u martu, a u Evroligi je odigrao sedam utakmica, uz prosek od 5,6 poena i gotovo dva skoka po meču.

Njegov eventualni odlazak mogao bi da bude jedan od prvih većih poteza Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku, koji bi mogao da donese značajne promene u sastavu beogradskog kluba.

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