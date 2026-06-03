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Španski košarkaš Vili Ernangomez napušta Barselonu posle tri godine. Njemu ističe ugovor, a očekivali se da ne dođe do produžetka saradnje budući na promenjive partije.

Ipak, on već ima novi klub prema informacijama španskih medija. Ernangomez bi trebalo da potpiše za Baskoniju. Pregovori između dve strane su u poodmakloj fazi i očekuje se da neće biti problema oko ovog transfera.

Vili Hernangomez Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dolazak Ernangomeza bi rešio prazninu nastalu odlaskom Mamadija Dijakitea u Dubai, a još jedna važna stvar je ta da je Ernangomez domaći igrač.

Povremeni reprezentativac Španije je prošle nedelje proslavio 32. rođendan, a u sezoni Evrolige prosečno je beležio 5,6 poena i 3,8 skokova po utakmici.

Kurir Sport / Sportske.net

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